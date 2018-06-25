​Тенге торгуется ниже 340 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $26,65 млн., показав снижение на $104,05 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:15 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $74,28 за баррель. Как писал Reuters, Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) приняла решение умеренно наращивать добычу нефти с июля после того, как лидер картеля Саудовская Аравия убедила Иран оказать сотрудничество на фоне призывов крупнейших потребителей снизить цену на сырье и не допустить дефицита предложения.

США, Китай и Индия потребовали ОПЕК увеличить добычу, чтобы предотвратить дефицит, который навредит мировой экономике. Саудовская Аравия и Россия заявили, что были бы рады увеличить добычу нефти, в то время как Иран раскритиковал предложение в связи с санкциями США, ударяющими по экспорту страны. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, по всей видимости, убедил своего иранского коллегу Бижана Зангане пересмотреть мнение относительно увеличения добычи за несколько часов до заседания картеля.

ОПЕК и ряд стран вне картеля в декабре 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Сделка способствовала балансировке рынка за последние 18 месяцев и росту цен на нефть до $75 по сравнению с $27 в 2016 году. Но неожиданное снижение добычи в Венесуэле, Ливии и Анголе привели к сокращению предложения примерно до 2,8 миллиона баррелей в сутки за последние несколько месяцев.

«Этого будет достаточно сейчас, но недостаточно, чтобы компенсировать снижение экспорта в Иране и Венесуэле в четвертом квартале», - сказал Гэри Росс, аналитик из S&P Global. «В мире не так уж и много свободных мощностей. Если мы потеряем миллион баррелей в сутки от снижения добычи в Венесуэле и Иране в четвёртом квартале, откуда тогда брать все эти баррели? Мы ожидаем, что нам предстоит более продолжительный период высоких цен», - сказал он.