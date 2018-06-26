​Нурали Алиев учредил международный фонд спасения снежных барсов

В Алматы состоялось открытие международного фонда Нурали Алиева по спасению снежных барсов – Snow Leopard Foundation. По словам Алиева, фонд станет первым в СНГ по заселению снежных барсов на территорию, где они некогда обитали, сообщает информагентство «Казинформ» .

«Снежный барс является символом независимого Казахстана, однако за менее чем четверть века популяция этих животных в Казахстане сократилась более чем на 40%», – сказал Алиев на церемонии открытия.

Планируется строительство центра разведения и адаптации снежного барса на территории Иле-Алатауского национального природного парка площадью более 500 гектаров. Как пишет «Казинформ», на территории центра расположится «визит-центр и смотровые площадки, откуда люди смогут наблюдать за жизнью барсов с безопасного расстояния».

На гала-ужин по случаю открытия фонда прибыли ученые-зоологи и почетные гости из Швеции, США, Китая, России, Монако, Объединенных Арабских Эмиратов, Нидерландов, Македонии, Дании, Франции и Турции. Также были приглашены голливудский актер Эдриан Броуди, шведский путешественник Йохан Нильсон, который будет представлять интересы фонда за рубежом. Из Китая прибыл вице-президент фонда Джека Ма «Paradise International Foundation» Ван Дэчжи.

«На протяжении многих лет работа по охране и спасению снежного барса была направлена на то, чтобы считать поголовье, то есть фактически наблюдать за исчезновением вида. Мы надеемся, что этот проект будет способствовать реальному восстановлению популяции ирбиса», – приводит агентство слова исполнительного директора фонда Ержана Еркинбаева

Проект будет сопровождаться исследователями нового научного центра по защите снежного барса.