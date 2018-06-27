Мир за ночь. 26-27 июня 2018 года

17 штатов Америки подали иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за принудительного разлучения семей мигрантов. По предварительным данным, Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах Турции с 52,59% голосов, а его партия получила 41,56%. Бывший футболист Диего Марадона был госпитализирован после матча Аргентина - Нигерия. У Instagram появится новая функция - видеозвонки. В России назвали причину крушения самолета Ан-148.

Округ Колумбия и 17 американских штатов подали иск против администрации Дональда Трампа из-за «жестокой и незаконной» практики принудительного разлучения семей мигрантов, прибывающих из Мексики. Жалоба была подана в окружной суд Сиэтла. В ней политика Белого дома в отношении мигрантов названа неконституционной, поскольку проводится «с целью навредить им».

Ранее президент США подписал указ о запрете забирать у нелегальных мигрантов детей при пересечении американо-мексиканской границы. За два месяца подобной практики более 2 тыс. детей разлучили с родителями, что возмутило общественных деятелей и политиков по всему миру и в самих США.

ЦИК Турции подвел предварительные итоги президентских выборов: Реджеп Тайип Эрдоган победил с 52,59% голосов, его Партия справедливости и развития получила 41,56%. За Эрдогана проголосовали 26,3 млн человек из 51 млн граждан. Его конкурент Мухаррем Индже из Народно-республиканской партии получил 30,64% (15,3 млн голосов). За Селахаттина Демирташа от прокурдской Партии демократии народов голоса отдали 8,4%, за Мерал Акшенер от «Хорошей партии» — 7,29%. Кандидат от Партии благополучия Темель Карамоллаоглу получил 0,89% голосов, а глава партии «Родина» Догу Перинчек — 0,2%.

В парламент также прошли Народно-республиканская партия (22,64%), Партия демократии народов (11,7%), Партия националистического движения (11,1%). «Хорошая партия» набрала 9,96%, но она пройдет в парламент в составе альянса с Народно-республиканской партией. Окончательные результаты ЦИК Турции объявит 5 июля.

Бывшего аргентинского футболиста, чемпиона мира ​1986 года Диего Марадону госпитализировали после матча Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге. По словам журналиста The Guardian Эда Ааронса футболисту оказали первую медицинскую помощь прямо на стадионе, а затем увели с трибун, чтобы измерить пульс. Поданным СМИ, Марадону увели в помещение, где он «рухнул», позднее его состояние улучшилось. Медики зафиксировали у него высокое давление и хрипы в области сердца. «Пятый канал» узнал, что у Марадоны диагностировали стенокардию и что ближайшие дни он проведет в петербургской клинике.

Матч Аргентины и Нигерии в рамках группового этапа чемпионата мира завершился со счетом 2:1 в пользу латиноамериканской страны. Марадона в конце игры, когда Аргентина вышла вперед, показал на трибуне два средних пальца рук. Фотографии реакции бывшего футболиста набирают популярность и используют для мемов.

Instagram вводит новую функцию – видеозвонки. «Теперь вы можете создать видеочат в Instagram Direct, либо с одним человеком, либо с группой. Ваши друзья уже в Instagram, и с видеочатом вы можете легко подключаться к ним через iOS и Android без номера телефона», — говорится в сообщении соцсети. В видеочате можно будет одновременно общаться только с четырьмя людьми, но без временных ограничений

Накануне соцсеть ввела новую видеоплатформу IGTV, которая предназначена для вертикальных видео продолжительностью до часа.

Следственный комитет назвал окончательную причину крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Как показали бортовые самописцы, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, что привело к их обледенению во время набора высоты. Из-за этого командир воздушного судна Валерий Губанов получил ошибочные сведения о падении скорости и начал разгон, превысив допустимый угол наклона.

Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту самолета было 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.