​Тенге вернулся к отметке 340 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 340,40 тенге, показав рост на 1,52 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $95,8 млн., показав рост на $65,85 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:10 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $76,64 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть показали рост во вторник на фоне опасений о снижении экспорта ливийского сырья. Однако решение стран ОПЕК+ нарастить производство сдерживает дальнейший подъём рынка.

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара передала контроль над нефтетерминалами страны независимой Национальной нефтяной корпорации (NOC), базирующейся на востоке. Одноимённая компания NOC, но с офисом в Триполи, больше не будет иметь доступа к этой нефти, сказал Хафтар.

Рубль показывал отрицательную динамику во второй половине вторника. Участники рынка увидели причину этого в снижении объемов локальных экспортных продаж, из-за чего Центробанк для Минфин России усилили покупку валюты. «Как и большинство высокодоходных валют, рубль остаётся под давлением глобальных рисков. Вывод капитала с развивающихся рынков продолжается, поэтому рассчитывать на поддержку можно лишь со стороны локальных инвесторов, чьи силы на валютном рынке сейчас не слишком высоки», - рассказал агентству Владимир Евстифеев из банка Зенит.