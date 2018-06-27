Facebook снял запрет на рекламу криптовалют

Facebook разрешил рекламировать криптовалюту, однако продолжит ограничивать рекламу бинарных опционов и первичного размещения токенов, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на сайт компании.

Рекламодатели, желающие разместить объявление о продаже криптовалют, должны будут заполнить специальную заявку. В ней нужно будет указать, есть ли у компании лицензия, торговала ли она на фондовых биржах, а также предоставить общую информацию о компании, которая будет иметь значение при рассмотрении заявки, говорится на сайте Facebook.

В январе компания запретила размещение рекламы криптовалют, первичного размещения монет и бинарных опционов, объяснив это повышением безопасности рекламы финансовых услуг и продуктов. Выбраннная политика допускала дальнейшую доработку и изменение. Нынешний её вариант также подразумевает возможность изменений с учетом обратной связи от пользователей.

В мае издание Cheddar сообщало о том, что Facebook разрабатывает собственную криптовалюту для проведения онлайн-платежей. Компания подтвердила, что занимается изучением технологии блокчейна, но о создании собственной криптовалюты не сообщила.