В Казахстане откроют офис Продовольственной сельхозорганизации ООН

В четверг сенат принял ратификацию соглашения о создании в Казахстане бюро по связям и партнерству Продовольственной сельхозорганизации ООН (ФАО). Офис будет базироваться в Астане, на его содержание страна будет тратить ежегодно 300 тысяч долларов.

«По инициативе правительства Республики Казахстан планируется открыть представительство ФАО в формате бюро по связям и партнерству. Таких бюро в мире действует всего пять. При этом, в перспективе, в течение одного года или двух лет, в случае успешной реализации проектов, существует возможность преобразовать бюро в субрегиональное отделение», - сказал депутатам заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

Ранее Шукеев уже сообщал, что бюро будет располагаться в Астане. Для обеспечения поддержки программ в Южном регионе, возможно учреждение филиала в Алматы. Максимальная штатная численность будет составлять 20 сотрудников, включая местных технических экспертов и иностранных прикомандированных специалистов, а также техперсонал. Руководитель бюро будет назначаться ФАО по согласованию с правительством Казахстана. Предполагается, что уполномоченный заместитель будет резидентом Казахстана.

«Вкладом правительства в бюро будет являться бесплатное предоставление соответствующего помещения и офисного оборудования, а также ежегодный взнос в размере, эквивалентном $300 тысяч (долларов - V) на операционные расходы. Данные расходы учтены в бюджетной заявке министерства сельского хозяйства и министерства иностранных дел на 2019-2021 годы», - говорил он.

В состав ФАО входят 194 государств, две ассоциированные организации и Евросоюз. Штаб-квартира ФАО находится в Риме, регион Восточной Европы, Центральной Азии и СНГ управляется из регионального офиса ФАО в Будапеште. Партнерство между Казахстаном и ФАО развивается с 1997 года. В 2018-2019 годах ФАО планирует начать в Казахстане семь проектов с общим финансированием в $130 млн.