Каждый вуз будет разрабатывать свою образовательную программу

Казахстанские высшие учебные заведения начнут готовить кадры, которые действительно нужны экономике. Для этого государство позволит им самостоятельно разрабатывать образовательные программы. Разрешающий это закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений» в четверг в двух чтениях принял сенат.

«Законопроектом планируется наделить вузы академической свободой или полномочиями по самостоятельному определению содержания программ. Это важно в условиях перехода к новой экономике, когда потребность в квалифицированных кадрах и новых профессиях возрастает все больше. Мы признаем, что сегодня высшее образование не всегда может оперативно реагировать на вызовы, диктуемые рынком труда», - заявил министр образования науки Ерлан Сагадиев.

По его словам, академическая свобода вузов будет расширена с нынешних 65% до 86%. В итоге, университеты будут наделены полномочиями по самостоятельной разработке образовательных программ.

«Таким образом, вузовские программы по каждой специальности будут разрабатываться самостоятельно вузами с ориентиром на рынок труда. Для учета и информации данных образовательных программ предусматривается введение реестра образовательных программ через единую информационную систему образования», - подчеркнул министр.