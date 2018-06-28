Причины увольнения экс-прокурора Алматы озвучили в агентстве по делам госслужбы

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции за пять месяцев 2018 года внесло в госорганы 419 представлений, по которым к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 278 лиц, 48 из них уволены, сообщил на брифинге заместитель председателя агентства Олжас Бектенов.

Он отметил, что Национальным бюро «полностью пересмотрены» подходы к практике внесения представлений в порядке статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса (Представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона).

Большинство представлений, по его словам, направлены в органы внутренних дел (180), акиматы и их структурные подразделения (127), учреждения здравоохранения (18), учреждения сельского хозяйства (12) ,комитет государственных доходов 18 (СЭР – 6, налоговая службы - 4 и таможенная службы – 8). В качестве одного из удачных примеров Бектенов привел случай увольнения прокурора Алматы Габита Миразова в январе 2018 года.

«По уголовному делу по факту покровительства осужденному экс-председателю Правления “Астана ЭКСПО-2017” Ермегияеву антикоррупционной службой были внесены представления в уполномоченные органы. По результатам рассмотрения представления Генеральным прокурором уволен прокурор г. Алматы Миразов, который дискредитируя государственную власть и органы прокуратуры, поддерживал незаконные контакты с осужденным Ермегияевым (звонил на мобильный, организовывал лечение матери гражданской супруги осужденного) и, зная о нарушениях им порядка отбывания наказания, не принял мер прокурорского реагирования», - сообщил Бектенов.

Он добавил, что всего по данному уголовному делу привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности 15 должностных лиц органов уголовно-исполнительной системы, а председатель комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов Сарсенов был также освобожден от занимаемой должности: он по просьбе Ермегияева якобы согласился вынести положительное заключение об отсутствии нарушений по проверке РГП «Енбек» по Акмолинской области. Глава комитета уголовно-исполнительной системы и его заместитель предупреждены о неполном служебном соответствии.

По представлению агентства освобождены от должностей председатель комитета технического регулирования и метрологии министерства инвестиций и развития Дугалов, руководитель управления экономики, финансов и государственных закупок этого комитета Умаров, заместитель руководителя департамента внутреннего госаудита по ЗКО Акмалиев, руководитель департамента юстиции Астаны Абилов.

«Нами в настоящее время прорабатывается вопрос внесения в законодательство поправок, предусматривающих персональную дисциплинарную ответственность руководителей за совершение их подчиненными коррупционных правонарушений», - также отметил Бектенов.