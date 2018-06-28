Им стал бывший аким одного из районов Атырауской области
Назначен аким Атырау
Фото пресс-службы акимата Атырауской области

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев представил депутатам городского маслихата кандидатуру нового акима города. Им стал Алимухаммед Куттумуратулы, который заменил на посту Серика Шапкенова, перешедшего на другую работу, сообщает пресс-служба областного акимата.

Ногаев подчеркнул, что Куттумуратулы имеет большой трудовой стаж, успешно работал на руководящих должностях в самых разных сферах, его кандидатура была выдвинута после согласования с администрацией президента. Депутаты поддержали кандидатуру нового акима, отметив, что знают его как хорошего и сильного управленца.

Глава региона поблагодарил Серика Шапкенова за проделанную работу, а также дал ряд конкретных поручений новому градоначальнику.

Алимухаммед Куттумуратулы имеет два высших образования – по специальностям «Экономика» и «Юриспруденция», а также является магистрантом программы MPA (Master of Public Administration) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Начинал трудовую деятельность в коммерческих структурах. С 2008 по 2012 годы занимал различные должности в системе местных исполнительных органов. С 2012 по 2016 год занимал должности заместителя акима Уральска, руководителя аппарата акима Атырауской области, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, с мая 2016 года работал акимом Махамбетского района. В августе 2017 года был назначен акимом Жылыойского района Атырауской области.

Серик Шапкенов стал первым заместителем акима Атырауской области.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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