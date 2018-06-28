Депутаты одобрили новый тариф на поездки в автобусах Астаны

Депутаты рассмотрели и одобрили проект постановления столичного акимата на очередной сессии. Согласно документу, при оплате электронной картой, проезд в городских маршрутах останется 90 тенге, в экспрессах составит 180 тенге, регулярные социально-значимые перевозки - 90 тенге. При наличной оплате проезд в городских маршрутах составит 180 тенге, в экспресс-маршрутах - 250 тенге, регулярные социально-значимые перевозки - 180 тенге.

В пригородных маршрутах тариф составит 11,5 тенге за 1 километр. При этом при оплате через электронную систему - до 8 тенге за 1 километр.

Разработанный документ также предусматривает, что, если система электронной оплаты за проезд будет неисправна, то пассажир с картой имеет право на бесплатный проезд.

Ранее сообщалось, что до конца июля 2018 года должны быть введены дифференцированные тарифы на проезд в общественном транспорте Астаны. Его стоимость должна составить 90 тенге при оплате картой и 180 при наличном расчёте. Вместе с этим должна быть упразднена должность кондуктора.