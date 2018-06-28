В ДВД рассказали подробности ДТП, в котором погиб внук Олжаса Сулейменова

В департаменте внутренних дел Астаны провели брифинг, на котором сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб внук известного казахстанского писателя Олжаса Сулейменова – Искандер. Как рассказал заместитель начальника ДВД по городу Астане Санжар Адилов, в отношении подозреваемой Малики Мухитовой, нарушившей правила дорожного движения, заведено уголовное дело, которое квалифицируется как «небольшой тяжести».

«Произошло ДТП 22 июня, оно вызвало определенный общественный резонанс. 22 июня в 20.56 на пульт 102 поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом. На место вызова оперативно прибыли следственно-оперативная группа, руководитель ДВД, ответственные должностные лица Есильского районного УВД, сотрудники прокуратуры. По прибытию установлено, что водитель Малика Мухитова 1989 года рождения на автомобиле Хюндай, следуя по улице Мангилик Ел, при совершении маневра налево, в нарушение пункта 13-5 правил дорожного движения, допустила столкновение с мотоциклом под управлением водителя Сулейменова 1991 года рождения, который от полученных телесных повреждений скончался», - рассказал Адилов.

Он заверил, что данный факт ДТП, повлекшего смерть, «незамедлительно был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований, было начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 «о нарушении ПДД лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие по неосторожности смерть человека».

«Водитель Мухитова после ДТП находилась на месте происшествия, все необходимые первоначальные следственные действия были проведены с ее участием – осмотр места происшествия, составление схемы ДТП. После проведения первоначальных следственных мероприятий, в отношении виновного водителя мы провели медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения, наркотического опьянения. Результаты медосвидетельствования показали отсутствие каких-либо алкогольных, наркотических, психотропных веществ. Это приобщено к материалам уголовного дела», - подчеркнул замначальника ДВД.

Мухитова была допрошена в качестве подозреваемой, также были допрошены сотрудники скорой помощи, очевидцы и полицейские, которые первыми прибыли на место ДТП. Видео происшествия изъято дознавателями из центра оперативного управления.

«26 июня действия подозреваемой Мухитовой дознавателями управления дознания ДВД Астаны были квалифицированы по ст. 345 ч.3 УК РК. На следующий день, 27 июня, с учетом того, что совершенное Мухитовой преступление относится к категории небольшой тяжести, судом № 2 Есильского района избрана мера пресечения в виде залога в размере 601 250 тенге. Это деяние относится к разряду преступлений, совершенных по неосторожности, санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, но все вопросы по рассмотрению дела по существу являются прерогативой суда», - рассказал Адилов.

Он также подтвердил, что подозреваемая действительно является дочерью высокопоставленного полицейского.

«Мы подтверждаем, что отец водителя Мухитовой является сотрудником органов внутренних дел. Служит в должности начальника ДВД Кызылординской области, полковник полиции Кайрат Мухитов», - подтвердил спикер и добавил, что со стороны ее отца, родственников и иных лиц нет препятствий и вмешательств.

По его информации, в настоящее время по уголовному делу собрана «полная совокупность доказательств, подтверждающих ее виновность». В ближайшее время дело будет направлено в суд.

Напомним, 22 июня текущего года на левобережье Астаны произошло ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла. Позже выяснилось, что это 26-летний внук известного казахстанского писателя Олжаса Сулейменова – Искандер. Он был похоронен в Алматы.