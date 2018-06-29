Парламент Казахстана завершил очередную сессию

«Сегодня мы завершаем третью сессию парламента Республики Казахстан шестого созыва. Это не просто подведение итогов нашей работы, но, в первую очередь, очень важный момент для планирования предстоящих целей. Безусловно, вся работа депутатского корпуса была посвящена реализации стратегических поручений, которые были определены елбасы Нурсултаном Назарбаевым на открытии третьей сессии, а также всех задач, указанных в нынешнем послании президента и стратегии «Казахстан - 2050»», - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Он отметил, что третья сессия парламента шестого созыва проходила в «очень значимый и исторический период». Казахстан председательствовал в Совете безопасности ООН, в стране была организована выставка ЭКСПО, а также в Астане прошел процесс по мирному урегулированию сирийского конфликта, где «Казахстан стал мировой площадкой для переговоров». Наряду с этим, в стенах парламента президент озвучил «Пять социальных инициатив» - «комплекс уникальных и беспрецедентных мер, направленных на повышение благосостояния казахстанцев».

«Депутаты приняли самое активное участие в законодательном обеспечении этих инициатив. Обеспечение на высоком уровне качественными законами и других поручений Елбасы стало самой основной, самой ответственной задачей парламента в нынешней сессии. Для ее реализации было проведено четыре совместных заседания палат, 38 пленарных заседаний мажилиса и 25 пленарных заседаний сената, на которых рассмотрено около 400 важных вопросов. На начало третьей сессии в обеих палатах находилось 129 законопроектов, из которых на сегодняшний день принято 84. В настоящее время 65 законопроектов уже подписаны главой государства и вступили в законную силу», - подчеркнул спикер мажилиса.

Нигматулин добавил, что в ходе законодательной деятельности обе палаты парламента тесно работали с правительством во всех сферах и направлениях, благодаря чему «были достигнуты многие результаты». Однако, заявил спикер, до сих имеется много недостатков. В первую очередь это связано с низким качеством поступающих из правительства законопроектов.

«Свидетельством этому является то, что соответствующие госорганы в ходе рассмотрения законопроектов в стенах парламента вносят множество изменений. Например, когда депутатами была начата работа по рассмотрению законопроекта касающегося страхования и страховой деятельности, от самих госорганов дополнительно поступило 224 поправки. По законопроекту по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности, уже после внесения его в мажилис госорганами, внесено еще 254 изменения.

При этом, рекордное количество изменений было внесено в Налоговый кодекс. По данному кодексу только в мажилисе было внесено более пяти тысяч изменений по юридической технике и редакционного характера», - подчеркнул Нигматулин.

«Все эти недостатки, - продолжил он, - безусловно, отрицательно влияют на качество законопроектов. Считаем, что допущение таких недоработок в будущем неприемлемо. Полагаем, чтобы качество законов было на высоком уровне, правительству при планировании, разработке и согласовании законопроектов с соответствующими органами, следуют проводить разностороннюю работу в соответствии с требованиями».

Говоря о планах на четвертую сессию, Нигматулин отметил, что парламент и дальше продолжит работу, посвященную реализации послания Елбасы и пяти его социальных инициатив. Депутатский корпус, сотрудничая с правительством, будет принимать законы, «направленные на усиление отечественной экономики, поддержку предпринимательства, сохранение социальных гарантий, дальнейшее укрепление нашей страны и развитие демократии».

«В настоящее время на рассмотрении парламента находятся 45 законопроектов. Среди них особо важным является законопроекты о специальных экономических (индустриальных) зонах, по вопросам государственной статистики, государственных закупок и регулирования агропромышленного комплекса, а также о кинематографии. Новая редакция закона о естественных монополиях будет играть большую роль в обеспечении защиты интересов граждан. (...) На предстоящую четвёртую сессию запланировано проведение парламентских слушаний по таким важным вопросам, как проблемы сферы занятости и перспективы развития, о ходе модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности. После начала новой сессии мы будем инициировать проведение в октябре в городе Астане международной конференции «Инвестиции и молодежь», - заключил спикер мажилиса.