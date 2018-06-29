Назарбаев наградил Головкина именным орденом

«Соотечественники очень внимательно следят за твоими боями. Ты достойно представляешь Казахстан, не забываешь о своей родине и везде о ней рассказываешь. Мы гордимся тобой. Тебя ожидает очень важный бой в сентябре. От имени всех казахстанцев желаю тебе успехов в этом деле», – сказал Назарбаев.

Президент отметил большую роль Головкина в популяризации спорта в Казахстане и повышении международного имиджа страны. В свою очередь боксер поблагодарил главу государства за поддержку и вклад в развитие спорта в стране.

«Со своей стороны, я приложу все силы для дальнейшего прославления страны на международных аренах. Если все сложится благополучно, мы планируем провести бой в Казахстане. Я считаю, что наш народ заслуживает такого большого зрелища. Я думаю, что всем будет интересно посмотреть столь значительное событие», – сказал Головкин.

35-летний Геннадий Головкин - серебряный призер Олимпийский игр в Афинах. В последнее десятилетие выступает в профессиональном боксе, в настоящее время владеет четырьмя чемпионскими поясами. Головкин - один из самых известных казахстанских спортсменов.