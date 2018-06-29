В Актюбинской области закроют сразу 10 школ

Из-за отсутствия учеников около 10 школ Актюбинской области будут закрыты в этом году. В этих школах неоправдано содержание педагогического коллектива, заявила на пресс-конференции руководитель управления образования области Ляззат Уразбаева, сообщает МИА «Казинформ».

«В этом году могут закрыться около 10 школ в районах области. Это связано с уменьшением числа учеников и миграцией населения. Так, 1 сентября закроется сельская школа в Мартукском районе, где было 5 детей, а на начало года остается 3 ученика. Поблизости есть школа-интернат, и дети поедут туда. В этом году также закрылись 2 школы в Каргалинском районе, детей нет. Взамен этого во всех районах мы строим школы-интернаты», – отметила Уразбаева.

По словам руководителя управления, закрытие школ связано с нецелесообразностью содержания школы и педагогического коллектива ради небольшого количества детей.

«Есть план оптимизации. Если детей в школах нет или их очень мало, мы переводим их в школы-интернаты. Намеренно никто школы не закрывает», – пояснила Уразбаева.