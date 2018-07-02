Астана вступила в проект ООН по развитию устойчивых «умных» городов

Астана получила официальное письмо о вступлении в проект «Объединение усилий в целях построения «умных» устойчивых городов», инициированном ООН, сообщает Казинформ .

«Будучи партнёрами по «умным» устойчивым городам Международного союза электросвязи (ITU), мы рады вручить письмо о вступлении Астаны в инициативу в области «умных» устойчивых городов и внедрении KPI»умных» устойчивых городов», - сказал руководитель фонда «Русский углерод» Алексей Шадрин на форуме мэров городов Шелкового пути.

Письмо о вступлении Астаны в новую международную инициативу ООН получил Алишер Абдыкадыров – глава Astana Innovations.

«Объединение усилий в целях построения «умных» устойчивых городов» – набор целей для будущего международного сотрудничества до 2030 года. Повестка дня в области устойчивого развития содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач.

Столица Казахстана в течение последних лет реализует проект развития "умного города". В этом году аким Астаны Асет Исекешев заявил о планах по созданию "умного" микрорайона, где жители получат доступ к большому набору технологических решений.