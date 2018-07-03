​Польша может лишиться права голоса в Евросоюзе и субсидий

Еврокомиссия начала второе расследование судебной реформы в Польше. Закон о Верховном суде, укрепляющий позиции нынешних политических элит страны, вступает в силу 3 июля. По мнению чиновников Евросоюза, эта инициатива правящей партии Польши подрывает независимость её судебной системы, сообщает Русская служба ВВС .

Это второе расследование за последний год: в декабре 2017 года Евросоюз инициировал процедуру седьмой статьи Лиссабонского договора из-за первой части судебной реформы в Польше. По мнению чиновников из Еврокомиссии, начиная с 2015 года правящая партия страны «Право и справедливость» пытается подчинить своим интересам судебную систему, чтобы укрепить свои позиции во власти. С этим согласна и польская оппозиция.

Согласно новому закону о Верховном суде, президент Польши имеет право произвольно сместить или переназначить часть его судей.

«Согласно закону, нынешние судьи смогут заявить о желании, чтобы президент продлил их мандат; мандат может быть продлен на три года <...> Критерии, по которым президент будет принимать решение, не установлены. Нет и юридической возможности пересмотра этого решения», – приводит агентство заявление Еврокомиссии.

Кроме того, Еврокомиссия требует от Польши отмены нескольких положений судебного пакета, принятые прошлым летом. Они, по ее мнению, подчиняют судебную систему правящей партии и нарушают принцип разделения властей.

Согласно седьмой статье Лиссабонского договора, Еврокомиссия запустила процедуру обсуждения на уровне министров претензий к стране-участнице Союза. По итогам обсуждений, комиссия дает рекомендации, как устранить нарушения общеевропейских правил. В случае отказа страны принять рекомендации и устранить нарушения, саммит Евросоюза может ввести против нее санкции в виде временного лишения права голоса и доли в субсидиях Евросоюза.