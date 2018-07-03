Ергали Мерзадинов покинул должность Главного военного прокурора

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Ергали Мерзадинова ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. Ранее он занимал должность Главного военного прокурора, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Мерзадинов Ергали Серикбаевич назначен ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

60-летний Ергали Мерзадинов окончил Карагандинский государственный университет и Казахский государственный университет имени Кирова. В разные года занимал должности прокурора Северо-Казахстанской области, Алматы, Карагандинской области и Астаны. С 2005 по 2009 года являлся заместитель генерального прокурора. С мая 2009 года был главным военным прокурором Казахстана.

С 15 января 2018 года Шакир Шаяхметов являлся исполняющим обязанности ректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.