Президент назначил его ректором Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре
Ергали Мерзадинов покинул должность Главного военного прокурора
Фото с сайта главного военного прокурора

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Ергали Мерзадинова ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. Ранее он занимал должность Главного военного прокурора, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Мерзадинов Ергали Серикбаевич назначен ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

60-летний Ергали Мерзадинов окончил Карагандинский государственный университет и Казахский государственный университет имени Кирова. В разные года занимал должности прокурора Северо-Казахстанской области, Алматы, Карагандинской области и Астаны. С 2005 по 2009 года являлся заместитель генерального прокурора. С мая 2009 года был главным военным прокурором Казахстана.

С 15 января 2018 года Шакир Шаяхметов являлся исполняющим обязанности ректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

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