​Министерство общественного развития предлагает сократить число госслужащих в общественных советах

Их количество может сократиться до 10%
Министерство общественного развития предлагает сократить долю госслужащих в общественных советах до 10%. Другие изменения в их работе могут коснуться вопросов формирования, ротации и прекращения полномочий их членов, сообщает пресс-служба ведомства.
Еще по теме:
- Почему Казахстан - не социальное государство?
- Мажилис одобрил законопроект о передаче части госфункций в конкуретную среду
- 5 лиц недели: преследуемые журналисты, спорный детский омбудсмен и непрозрачное Мининформации
- Минрелигий проверит качество оказания услуг по государственному социальному заказу
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые