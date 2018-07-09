​Министерство общественного развития предлагает сократить число госслужащих в общественных советах

Министерство общественного развития предлагает сократить долю госслужащих в общественных советах до 10%. Другие изменения в их работе могут коснуться вопросов формирования, ротации и прекращения полномочий их членов, сообщает пресс-служба ведомства.

Вице-министр общественного развития Абзал Нукенов отметил, что ведомство уже подготовило и внесло на рассмотрение в министерство юстиции новую концепцию общественных советов. Помимо уже упомянутого сокращения числа госслужащих и изменения принципов формирования состава советов документ предлагает изменить подходы к финансовому и материально-техническому обеспечению их деятельности.

Эксперты ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - V) положительно оценили предложенные меры. По их словам, это положение способно положительно повлиять на восприятие работы общественных советов со стороны населения.

Институт общественных советов был создан в Казахстане в январе 2016 года. Его цель - предоставить возможность гражданскому обществу выражать своё мнение по социально значимым вопросам. Сегодня в Казахстане функционируют 229 общественных советов, в которых работают более 4000 членов.