Фонд Сорос в Кыргызстане объявил о закрытии

В своем пресс-релизе Фонд «Открытое общество», материнская организация Фонда Сороса в Кыргызстане, сообщил, что новый закон против организаций, получающих иностранное финансирование, ограничивает сферу деятельности фонда, подвергая ее юридическим рискам.

«За три десятилетия фонд выделил более $115 млн. на широкий спектр проектов, сотрудничая как с правительством, так и с партнерами из гражданского сектора страны», — говорится в пресс-релизе.

«К сожалению, новый закон несправедливо маркирует эти усилия, направленные на благо страны, как деятельность “иностранных представительств”».

Закон, вступивший в силу в начале апреля, ограничивает деятельность неправительственных организаций (НПО), а также независимых СМИ, получающих иностранное финансирование. Эксперты сравнивают его с ранее принятым в России законом.

Множество местных и международных организаций призывали президента Садыра Жапарова не подписывать законопроект, однако он проигнорировал эти обращения, а после подписания закона заявил, что опасения по его поводу беспочвенны.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев заявил, что Фонд Сороса поддерживал, в частности, проекты инклюзивного образования и здравоохранения.

«Так что этот закон об иноагентах глупый и вредный для страны», — написал он в своем твиттере. Бекешев был одним из немногих депутатов, проголосовавших против принятия закона.