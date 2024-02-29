В Казахстане стартовал конкурс на участие в программе стажировки в организациях гражданского общества

Молодежная информационная служба Казахстана в партнерстве с Freedom House Kazakhstan объявляет конкурс на участие в весеннем сезоне казахстанской программы стажировок. Это профессиональная стажировка в ведущих правозащитных организациях, независимых медиа и социально-ответственных бизнес-компаниях в любом городе Казахстана, в течение 1-3 недель, оплачиваемая организаторами.

В рамках программы предоставляется возможность стажировки в пяти организациях. Это Urban Forum Kazakhstan, Tanda Bilim, интернет-журнал Власть, Feminita и ОФ "Ар.Рух.Хак", которые базируются в Алматы и готовы предоставить одно место для стажировки.

Кандидаты должны быть гражданами Казахстана в возрасте от 18 лет, имеющими базовое понимание о том, что из себя представляет гражданское общество, а также интерес к работе в некоммерческих организациях, независимых медиа и социально-ответственных компаниях. Опыт волонтерства и наличие компетенций, которые могут быть полезны принимающей организации будут преимуществом. Кроме того, кандидатам необходимо описать в своей заявке цели и результаты, которых они бы хотели достичь при завершении стажировки.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выбрать организацию или предложить свой вариант, а также связаться с ней для получения предварительного согласия на прохождение стажировки. Далее необходимо заполнить анкету, доступную по ссылке. Дедлайн приема заявок – 10 марта 2024 года.

11 марта на основе полученных заявок и эссе будет определен шорт-лист кандидатов. Приоритет получат те кандидаты, которые получили приглашение от организаций. С 11 марта по 12 марта будет проведен этап онлайн-собеседований. Победители получат приглашение 13 марта по электронной почте или мобильному телефону.

Организаторы программы покрывают расходы на проезд, проживание и питание во время стажировки.

Контактная информация для связи: +7 700 2604134, sukhrab.turdiyev@gmail.com, Сухраб Турдиев