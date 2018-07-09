На юге и юго-западе страны сохранится сухая и жаркая погода
Дожди сменят жару на западе и севере Казахстана
Фото Жанары Каримовой

С атмосферными фронтами в Казахстан придет прохладный и влажный воздух с европейской части России. На большей части республики 10-12 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град. Только на юге и юго-западе сохранится жаркая сухая погода, хотя в предгорных районах также возможны кратковременные дожди. Местами ожидается усиление ветра и пыльные бури. На севере же ночью и утром будет туман, сообщает Казгидромет.

В Кызылординской, Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях местами ожидаются грозы, ветер усилится до 15-20 м/с. В Костанайской и Акмолинской областях возможен град.

В Туркестанской, Алматинской, Карагандинской и Жамбылской областях сохранится жара, температура поднимется выше 40°С.

«В Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Туркестанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», – также сообщается на сайте метеослужбы.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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