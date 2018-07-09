Дожди сменят жару на западе и севере Казахстана

С атмосферными фронтами в Казахстан придет прохладный и влажный воздух с европейской части России. На большей части республики 10-12 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град. Только на юге и юго-западе сохранится жаркая сухая погода, хотя в предгорных районах также возможны кратковременные дожди. Местами ожидается усиление ветра и пыльные бури. На севере же ночью и утром будет туман, сообщает Казгидромет.