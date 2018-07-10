В Казахстане будут освобождены до 5000 осужденных за тяжкие преступления

Порядка 5000 осуждённых за тяжкие преступления будут освобождены в Казахстане. Сроки их заключения будут сокращены на 5 лет из-за давности привлечения к ответственности. Соответствующий закон, разработанный для гуманизации уголовной политики, уже подписан Нурсултаном Назарбаевым, сообщает агентство Sputnik Казахстан.

«Вводятся общественные работы, ограничение свободы по 260 составам преступлений. Снижаются штрафы, уменьшаются сроки лишения свободы по 36 составам, сокращается на пять лет давность привлечения по тяжким преступлениям. Это повлечет освобождение до пяти тысяч осужденных лиц. Закон уже подписан главой государства. Работу по укреплению законности будем продолжать», — заявил генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров во время заседания ведомственной коллегии.

К тяжким преступлениям в Казахстане относятся изнасилования, кражи, грабежи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и другие. Максимальное наказание за их совершение согласно Уголовному кодексу не превышает 12 лет лишения свободы.