Мир за ночь. 10-11 июля 2018 года

Госдеп США обвинил Иран в планировании терактов через посольства; США планируют ввести пошлины объемом $200 млрд. на товары из Китая; отравившийся «Новичком» британец пришел в сознание; в Пакистане в результате взрыва погибли 13 человек; сборная Франции победила Бельгию и стала первым финалистом ЧМ-2018.

Представители госдепа США утверждают, что правительство Ирана используют свои посольства для планирования терактов. Вашингтон призывает проверить всех иранских дипломатов, сообщает РИА Новости.

«Мы обсудили, как Иран использует посольства как прикрытие для планирования террористических атак. Самый последний пример — это заговор, который раскрыли бельгийцы», – сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепа.

Ранее в Германии задержали аккредитованного в Вене иранского дипломата в рамках расследуемого дела о подготовке теракта во Франции. Австрия потребовала лишить дипломата из Ирана иммунитета, а Брюсель настаивает на передаче его в Бельгию.

Информация о предотвращении теракта появилась в СМИ перед визитами президента Ирана Хасана Роухани в Швейцарию и Австрию. Тегеран данные обвинения отвергает.

Администрация президента Трампа решила увеличить пошлины на 10% на китайский импорт объемом в $200 млрд. Торговая война США и Китая продолжается, сообщает Коммерсант, со ссылкой на Reuters.

США представили длинный список китайских товаров на которые планируется увеличить пошлины. В список вошли табачная продукция, уголь, химические продукты, шины, корма для домашних животных и бытовая электроника.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп сказал, что готов ввести пошлины на товары из Китая, объемом в $500 млрд, что является почти полным размером импорта из КНР за прошлый год. Данный ход президента был встречен критикой со стороны представителей торговой палаты США и представителями ведущих бизнесов страны.

Ранее США увеличили на 25% ставки ввозных пошлин на товары из КНР. Тогда Пекин ответил зеркальными мерами, увеличив пошлины на экспорт США.

Отравившийся неврно-паралитическим веществом класса «Новичок» британец Чарли Роули пришел в сознание. Врачи оценивают состояние Роули как неудовлетворительное, сообщает русская служба BBC.

Представители окружной больницы в Солсбери рассказали, что состояние пациента по-прежнему тяжелое и его лечение продолжается. 45-летнему Роули необходим круглосуточный уход и покой. По этой причине журналистов попросили не беспокоить персонал больницы и самого пострадавшего.

Врачи отметили, что угроза жизни Роули пока сохраняется.

9 июля 44-летняя Дон Стерджес, отравившаяся "Новичком" вместе с Роули, скончалась в больнице. После ее смерти полиция Великобритании завела уголовное дело об убийстве.

Отмечается, что Роули и Стерджес ранее посещали Солсбери, где «Новичком» четырьмя месяца назад отравили агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Оба они выжили. Расследование предполагает, что Роули и Стреджес, по всей видимости, взяли в руки предмет, зараженный «Новичком».

В Пакистане при взрыве, осуществленном смертником, погибли 13 человек, 54 получили ранения разной тяжести. Террористическая атака произошла во время предвыборного мероприятия, сообщил Коммерсант со ссылкой на AFP.

Взрыв на северо-западе страны произошел во время предвыборного мероприятия. Данная атака в Пешаваре произошла спустя несколько часов после предупреждения о возросших угрозах терактов перед национальными выборами 25 июля.

Со счетом 1:0 Франция одержала победу над сборной Бельгии в полуфинальном матче чемпионата мира 2018 года по футболу. Игра состоялась на стадионе в Санкт-Петербурге, передают «Ведомости».

Победный гол забил защитник французской сборной Самюэль Умтити на 51 минуте.

11 июля в Москве определится второй финалист ЧМ, с которой сборной Франции 15 июля предстоит побороться за первое место. Бельгийская сборная сыграет 14 июля матч за третье место.