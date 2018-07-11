Казахстанцы стали чаще летать

Количество казахстанцев, которые воспользовались услугами авиакомпаний, выросло за январь-май этого года на 12%, сообщило в среду министерство по инвестициям и развитию.

За 5 месяцев 2018 года количество перевезенных авиапассажиров составило 3 млн человек. Данный показатель увеличился на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Аэропортами Республики Казахстан за 6 месяцев текущего года обслужено 6,5 млн. человек, что также на 12% больше показателя прошлого года.

2017 год стал рекордным по показателям роста перевезенных пассажиров в отрасли гражданской авиации Казахстана. Было перевезенно 7,4 млн человек, что на 23% больше показателя 2016 года, проинформировали в ведомстве.

Также наблюдается высокий рост по количеству перевезенных транзитных пассажиров. В первом полугодие 2018 года рост в этом сегменте составил 30% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.