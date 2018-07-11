Правоохранительные органы проверяют деятельность бывшего руководства «Астана LRT»

«По ряду проектов, которые были и есть, мы направляли заявления в соответствующие правоохранительные органы и просили о проведении соответствующих проверок. В рамках этой совместной работы с компетентными уполномоченными органами сейчас вырисовывается картина, где и какие проекты были, правильные или неправильные, законные или незаконные», – сказал он.

Игенбердинов рассказал, что по инициативе нынешнего руководства начато досудебное расследование по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в отношении прежнего руководства компании.

При оформлении документов в 2014 году руководителем компании «Астана LRT» был Талгат Ардан. На данный момент часть необходимых компании документов отсутствует, другие документы не были правильно оформлены, информирует агентство.

Игенбердиев отметил, что в любом случае основная ответственность ложится на первого руководителя организации.