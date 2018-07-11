Экс-руководитель подозревается в превышении должностных полномочий
Правоохранительные органы проверяют деятельность бывшего руководства «Астана LRT»
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Председатель правления компании «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов сообщил, что правоохранительные органы проверяют деятельность прежнего руководства компании, сообщает Казинформ.

«По ряду проектов, которые были и есть, мы направляли заявления в соответствующие правоохранительные органы и просили о проведении соответствующих проверок. В рамках этой совместной работы с компетентными уполномоченными органами сейчас вырисовывается картина, где и какие проекты были, правильные или неправильные, законные или незаконные», – сказал он.
Игенбердинов рассказал, что по инициативе нынешнего руководства начато досудебное расследование по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в отношении прежнего руководства компании.
При оформлении документов в 2014 году руководителем компании «Астана LRT» был Талгат Ардан. На данный момент часть необходимых компании документов отсутствует, другие документы не были правильно оформлены, информирует агентство.
Игенбердиев отметил, что в любом случае основная ответственность ложится на первого руководителя организации.
Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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