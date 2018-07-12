Нацвалюте не удалось значительно укрепиться
Тенге ослаб до 344,26 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 344,26 тенге, показав рост на 1,81 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $119,2 млн., показав рост на $84,25 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

Как сообщает МИА «Казинформ», по результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на $5,46 до $73,4 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в августе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на $3,73 до $70,38 за баррель.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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