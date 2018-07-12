Немецкий эксперт назначен заместителем министра инноваций Узбекистана

Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева гражданин Германии Карстен Хайнц назначен заместителем министра инновационного развития, сообщает Газета.uz со ссылкой на посольство Узбекистана в Берлине.

«В целях внедрения богатого опыта Германии в формирование современной инфраструктуры инноваций в Узбекистане по инициативе посольства республики в ФРГ проведена серия переговоров с Федеральным министерством образования и научных исследований, по результатам которых немецкая сторона согласилась направить эксперта для работы в Мининноваций», - говорится в сообщении.

По данным издания, Карстен Хайнц побывал в Ташкенте, где провел встречи в профильных министерствах Узбекистана. Он был рекомендован как опытный специалист, работающий непосредственно в самом министерстве.

Посольство Узбекистана в Берлине отметило, что для правительства ФРГ назначение госслужащего на столь высокую должность в правительстве другой страны стало первым подобным прецедентом. Это решение направлено на поддержку процесса реформ и инновационного развития Узбекистана.