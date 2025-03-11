Нурбек заявил, что госслужащие не будут проходить языковые стажировки за рубежом

Информация о том, что государственные служащие будут проходить за рубежом дополнительную языковую стажировку по программе «Болашак», не соответствует действительности, заявил во вторник министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. По его словам, им предоставлена возможность изучать языки в Казахстане.

«Действительно, последние несколько лет была и публикация, и критика, и глава государства в своем послании подчеркнул, что научные стажировки превращаются в академический туризм. В прошлом году все необходимые изменения внесли. <…> Максимально ужесточили все требования. В марте начинается конкурс по новым правилам, ожидаем будет жесткий отбор», - отметил министр.

Под жестким отбором он подразумевает сокращение количества стипендий на научные стажировки с 500 до 250, пересмотр конкурсного отбора, требования к языковым знаниям, а также к научным организациям и самим стипендиатам.

«Теперь конкурс состоит из двух этапов. И первый этап является отсеивающим. То есть, если на первом этапе кандидат не может написать, сдать тест, подтвердить свои навыки академического письма, исследовательские навыки, публикации, понимание, как работают публикационные все механизмы, он отсеивается. На втором этапе идет уже собеседование и принимается решение дальше, на третьем этапе республиканской комиссии», - рассказал Нурбек.

Он отдельно остановился на теме стажировок госслужащих. По его словам, какого-то особого порядка или особых привилегий у них нет.

«Во первых, госслужащие всегда имели возможность ездить по “Болашаку”. В свое время была даже отдельная квота для госслужащих, сейчас госслужащие участвуют на общих основаниях, по общему конкурсу, как такового особого порядка или привилегий нет у них. Это только по программам магистратуры. Да, им будет представлена возможность дополнительно изучить язык, но не за рубежом, а девять месяцев здесь, в Казахстане», - подчеркнул Нурбек.

Также он ожидает, что заявка от таких людей будет не большой: «Мы ожидаем 10-20 человек - это менее 1% от общего количества».

Научные стажировки по программе «Болашак» неоднократно подвергались критике. Во время послания в сентябре 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что их нельзя превращать «в некую синекуру и академический туризм».