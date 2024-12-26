Кандидаты на руководящие должности в правоохранительных органах Казахстана будут проходить внеплановую аттестацию

Кандидаты на руководящие должности в правоохранительных органах Казахстана обязаны будут пройти внеплановую аттестацию и исследование на полиграфе. Ротация действующих руководителей будет проводиться один раз в три года. Такие нормы заложены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы», который в четверг одобрил сенат.

«Основными положениями и новеллами закона являются внедрение цифрового рейтинга (показателя конкурентоспособности) в правоохранительной службе. Цифровой рейтинг кандидата на правоохранительную службу будет учитываться при отборе и выдвижении сотрудников на руководящие должности в правоохранительных органах», - сказал сенатор Мурат Кадырбек.

Также из закона «О правоохранительной службе» исключаются нормы о президентском резерве руководства правоохранительных органов, кадровом резерве правоохранительного органа, об оценке деятельности сотрудников правоохранительных органов. Это депутаты объяснили внедрением цифрового рейтинга.

«Законом предусматривается изменение срока ротации сотрудников, занимающих руководящие должности правоохранительного органа, осуществляемого по действующему закону на плановой основе один раз в пять лет, на три года, а также введение внеплановой аттестации и полиграфологического исследования для выдвижения сотрудника на вышестоящие руководящие должности в правоохранительных органах», - добавил депутат.

В обязательный этап аттестации при этом включается проведение психолого-социологического исследования. А полиграфологическое исследование будет проводиться по решению руководителя правоохранительного органа.

Вместе с тем документом совершенствуется правовое регулирование вопросов, связанных с основаниями и сроками ограничений при приеме на административную государственную службу, а также с основаниями прекращения государственной службы политическими и административными госслужащими.

Ранее в мажилисе сообщалось, что документом предлагается установить сроки ограничения для приема на государственную службу. В частности, один год – для лиц, уволенных за несоблюдение ограничений, установленных законами РК, или служебной этики; два года – для лиц, уволенных за дисциплинарные проступки; три года – для лиц, совершивших административные коррупционные правонарушения или уголовные проступки; пять лет – для лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. При этом бессрочное ограничение сохраняется для лиц, совершивших коррупционные, тяжкие и особо тяжкие преступления, а также для совершивших преступления в составе преступной группы. Вместе с тем судьям, полномочия которых прекращены из-за несоответствия занимающей должности или профессиональной непригодности, дадут возможность «немедленно поступить на государственную службу».