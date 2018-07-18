Жаркая погода сохранится на юге и западе

Температура воздуха +40...43°С и сухая погода ожидается на юге, юго-западе и местами на западе Казахстана 18-19 июля, сообщает Казгидромет.

Этому поспособствует вынос очень горячего воздуха с районов Малой Азии, отмечают синоптики. Под влиянием барической ложбины будут находиться восточные и юго-восточные области республики – на эти районы продолжит поступать прохладный влажный воздух из Сибири, и потому местами здесь сохранятся кратковременные дожди с грозами. На севере же ожидается погода без осадков, так как сюда смещается отрог антициклона, расположенного над Кольским полуостровом.

В связи с сильной жарой штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях. Сильное повышение температуры ожидается и в Мангистауской области, здесь воздух прогреется до 43-45°С.

В Костанайской области ожидается гроза, ветер поднимется до 15-20 м/с, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.

На горных реках Восточно-Казахстанской области 18 июля возможны подъемы уровня воды из-за дождей.