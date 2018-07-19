Прокурор Алматы направил Айман Умаровой письмо с извинениями
Трое сотрудников районной прокуратуры Алматы уволены из-за ненадлежащего ответа адвокату
Фото с сайта rus.azattyq.org

Прокуратура Алматы провела служебную проверку по инциденту с ненадлежащим ответом на обращение адвоката Айман Умаровой. В результате неё трое сотрудников районной прокураты освобождены от своих должностей, сообщает пресс-служба городского надзорного ведомства.

«Приказом прокурора города трое сотрудников, в том числе и.о. прокурора Бостандыкского района освобождены от занимаемых должностей. Госпоже Умаровой прокурором города Алматы Жуйриктаевым Б.К. направлено письмо с принесением официального извинения», - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве также отметили, что обращение адвоката «было рассмотрено объективно и ее доводы удовлетворены, процессуальное решение по уголовному делу отменено, даны указания».

В среду на своей странице в Facebook адвокат Айман Умарова сообщила, что получила ответ от прокуратуры Бостандыкского района Алматы на свою жалобу на действия (бездействия) следователя районного УВД, где к адвокату обращаются, используя нецензурные выражения.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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