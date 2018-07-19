​Мухамедиулы о ножевом ранении Тена: «Мы все молимся за выздоровление Дениса»

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы назвал огромной трагедией новость о ножевом ранении фигуриста Дениса Тена. На своей странице в Facebook чиновник написал о том, что все казахстанцы сейчас молятся за выздоровление спортсмена.

«Ужасная новость пришла из Алматы. Фигурист Денис Тен находится в реанимации - в результате ножевого ранения он потерял очень много крови - около 3 литров и сейчас врачи Центральной клинической больницы Алматы делают все возможное - борются за его жизнь. Это огромная трагедия, она не поддаётся осмыслению, не укладывается в голове и сейчас мы все молимся за выздоровление Дениса, за то, чтобы он остался жив», - написал Мухамедиулы.

Нападение на известного фигуриста произошло 19 июля, в обеденное время на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Инцидент произошёл, когда Тен застиг двух человек при попытке кражи зеркал с его автомашины, которые нанесли ему ножевое ранение. После этого Тен был доставлен в центральную городскую клиническую больницу в крайне тяжёлом состоянии. Сейчас фигурист находится в реанимации. Сообщается, что к оперативному лечению пациента подключены все ведущие специалисты.

25-летний Денис Тен - казахстанский фигурист, призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Первый казахстанский чемпионат спортсмен выиграл в 2006 году, когда ему было 12 лет. Однако выступать на международных состязаниях он начал только годом позже из-за возрастных ограничений Международного союза конькобежцев. В 2010 году Тен переехал в Лос-Анджелес к новому тренеру Фрэнку Кэрроллу. С тех пор он становился медалистом зимних Азиатских игр 2011 года, Чемпионатов мира 2013 и 2015 годов, Континентального чемпионата 2015 и Зимней Универсиады 2017 года. По состоянию на февраль 2017 года спортсмен занимал 9-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

В мае 2014 года Тен окончил Казахскую академию спорта и туризма с красным дипломом. Сейчас получает степень MBA в бизнес-школе при Казахстанско-Британском техническом университете по программе «Нефть и газ».