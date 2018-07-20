В трех областях объявлено штормовое предупреждение

Казгидромет объявило штормовое предупреждение в Актюбинской, Северо-Казахстанской и Костанайской области.

Днем 21 июля в Актюбинской области местами ожидаются гроза, порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Актобе днем 21 июля ожидается гроза, при грозе — порывы ветра 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

В Северо-Казахстанской области днем 21 июля ожидается ветер 15-20 метров в секунду, местами порывы — 25 метров в секунду. Местами прогнозируются гроза, шквал, возможен град. В Петропавловске в этот день ожидается ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма — 90-95%.

В Костанайской области в субботу, 21 июля, местами ожидается гроза, туман, ночью местами ветер, днем на большей части ветер 15-20 метров в секунду. Также днем местами прогнозируются шквал, град. Вероятность шторма составляет 90-95%.