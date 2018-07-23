Правила правописания на латинице разрабатывают в Казахстане

Пилотный проект должен помочь решить проблемы, возникающие в ходе разработки новых правил правописания, на основе изучения общественного мнения. В рамках проекта около 300 учащихся со всех регионов страны, приехавшие на отдых в учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», прошли тестирование, чтобы помочь ученым-лингвистам выявить орфографические проблемы нового алфавита, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и спорта.

«Одними из первых участие в апробации нового алфавита принимают учащиеся 6-9 классов, которые приехали на летний отдых в учебно-оздоровительный центр «Балдаурен». Здесь собрались дети со всех регионов нашей страны. Алфавит уже утверждён, следующий этап - это правила правописания, над этим мы сейчас и работаем. В дальнейшем мы планируем до сентября провести такую апробацию с участием широких масс населения по всей республике», - заявил Куат Борашев, председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работы министерства культуры и спорта.

Сборник тестовых заданий, предложенных школьникам, состоит из шести листов. Вначале необходимо заполнить форму анкетных данных. В первых заданиях предлагается выбрать удобный и правильный, на взгляд учащегося, вариант написания казахских слов на латинице, а также попробовать самому написать предложенные слова в этих двух вариантах. Также школьникам предложено выбрать понравившиеся варианты написания слов и указать их как на латинице, так и на кириллице. На последней странице учащиеся могут оставить свои пометки и предложения. По словам Назигуль Туленбергеновой, профессора Академии государственного управления и члена орфографической группы, статистические данные, полученные в результате тестирования, учтут при разработке проекта новых правил правописания. «Задания, где дети будут иметь сложности и допускать много ошибок, будут учитываться», – сказала профессор.

Как сообщили в Комитете по развитию языков и социально-политической работы Министерства культуры и спорта, первый этап пилотного проекта новых правил правописания проводит ННПЦ «Тіл-Қазына». Планируется, что тестирование охватит все регионы страны и все социальные группы.