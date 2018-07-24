Мир за ночь. 23-24 июля 2018 года

Почти 7 млн. зарегистрированных сирийских беженцев продолжают находиться на территории 45 государств; правительство Башара Асада раскритиковало операцию Израиля по вывозу из Сирии активистов организации «Белые каски»; председатель Верховного политического совета хуситов, шиитских повстанцев в Йемене направил телеграмму Путину с просьбой содействовать прекращению гражданской войны на территории страны; число погибших в результате лесных пожаров в Греции увеличилось до 20.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что уровень инфляции в Венесуэле достигнет 1 000 000% в конце 2018 года, пишет ТАСС. «Мы прогнозируем рост инфляции до 1 000 000% к концу 2018 года. Это свидетельствует о том, что ситуация в Венесуэле аналогична той, что была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов», - отмечается в опубликованном заявлении об экономической ситуации в Западном полушарии.

Фонд подчеркивает, что Венесуэла находится в «глубоком экономическом и социальном кризисе». Ожидается, что в 2018 году ВВП страны упадет примерно на 18%. Это, по мнению экспертов фонда, обусловлено «значительным падением добычи нефти». При этом снижение темпов роста экономики Венесуэлы в 2019 году прогнозируется на уровне 5%. В апреле МВФ прогнозировал уровень инфляции в Венесуэле в нынешнем году на уровне 13 865%. Это самый высокий показатель инфляции в мире. На втором месте - Судан, инфляция в котором прогнозируется на уровне 43,5% в 2018 году и 39,5% в 2019 году.

Почти 7 млн. зарегистрированных сирийских беженцев продолжают находиться на территории 45 государств, сообщают РИА Новости со ссылкой на бюллетень российского Центра приема, распределения и размещения беженцев. «По обобщенным данным, на территориях 45 государств продолжают находиться 6 905 685 зарегистрированных сирийских беженцев, из них 2 071 706 женщин и 3 521 899 детей», — говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что более 1,5 миллиона сирийцев изъявили желание вернуться на родину из Ливана, Турции, Германии, Иордании, а также из Ирака, Египта, Дании и Бразилии. Одиннадцать стран подтвердили количественные данные управления верховного комиссара ООН по сирийским беженцам. Согласно данным, на территории государств находится 2 595 371 сириец: в Иордании – 667 018, Ливане – 976 064, Германии – 697 878, Ираке – 251 157, Мальте – 1 289, Боснии и Герцеговине – 711, Люксембурге – 663, Словении – 458, Венгрии – 51, Чехии – 39, Словакии – 43.

Правительство Башара Асада яростно раскритиковало операцию по вывозу из Сирии активистов организации «Белые каски», сообщает ВВС Русская служба. «Проведенная Израилем и его агентами операция по вывозу членов так называемых «Белых касок» разоблачила преступную сущность этой организации», - говорится в заявлении сирийского МИД, которое цитирует правительственное информагентство САНА. Израиль подтверждает, что эвакуировал «Белых касок» и семьи членов организации из Сирии – 422 человека – в ночь на воскресенье. Активистов вывезли из зоны боевых действий на юго-западе страны, где ведут наступление правительственные силы.

В течение нескольких месяцев «Белые каски» вместе с семьями будут находиться в Иордании, после чего их переправят в западные страны. Организация возникла в начале 2013 года как коллектив добровольцев, чьей задачей стало спасать людей в зоне военных действий и восстанавливать здания. Заявляют о своем нейтралитете и отсутствии политических пристрастий, однако правительство Сирии и его российские союзники обвиняют их в связях с джихадистами. Вечером в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в «Твиттере», что Израиль эвакуировал активистов по просьбе США и других западных стран.

Председатель Верховного политического совета хуситов, шиитских повстанцев в Йемене, Махди Аль-Машат направил телеграмму президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать прекращению гражданской войны на территории страны, пишет Лента.ру со ссылкой на йеменское информационное агентство SABA. Аль-Машат попросил Россию использовать свое международное влияние для прекращения агрессии и снятия блокады.

В понедельник стало известно, что йеменские повстанцы-хуситы направили письмо и властям Франции с просьбой вмешаться в войну. Они призвали президента Франции Эммануэля Макрона сыграть «важную, заметную политическую роль в установлении мира». Хуситы, воюющие с коалицией суннитских государств, в основном монархий Персидского залива, несмотря на долгие успехи оказались на грани поражения. Гражданская война в Йемене идет с 2014 года.

Число погибших в результате лесных пожаров в Греции увеличилось до 20, пишут Известия со ссылкой на представителя греческого правительства Димитриса Дзанакопулоса. Кроме того, еще по меньшей мере 100 человек госпитализированы, состояние многих оценивается как тяжелое, сообщает агентство Reuters. Среди пострадавших 16 детей.

Больше всего пострадали жители Мати, которые не смогли вовремя покинуть городок, а во время пожара оказались заблокированы в своих домах или машинах. Уничтожены десятки домов, сожжены автомобили, спасатели эвакуируют местных жителей и туристов с пляжей по воде. На данный момент в пригороде Афин бушуют два крупных лесных пожара. Ранее сообщалось о десяти погибших и около 20 пострадавших, шестеро из которых были в реанимации.