Общественный совет Алматы намерен создать рабочую группу в мажилисе по реформе МВД

«Собираемся сейчас по горячим следам собрать предложения, составить список рекомендаций, передать их в центральные государственные органы и к 1 сентября выйти на создание совместной рабочей группы в парламенте, в мажилисе с участием НПО, с участием экспертов, которые уже были привлечены к реформе МВД, представителей гражданского общества Алматы», - рассказал о планах общественного совета аналитик Марат Шибутов на состоявшихся в университете «Туран» общественных слушаниях.
Он выразил надежду на то, что до конца 2018 года соответствующий законопроект будет рассмотрен и принят депутатами с тем, чтобы с начала 2019 года проект по реформированию правоохранительных органов в качестве пилотного стартовал в Алматы.
Ирина Медникова и Асет Наурызбаев, представители инициативной группы горожан «Требуем реформу МВД», рассказали, что на прошедшем 24 июля заседании группы было собрано 63 предложения, три из которых они озвучили на слушаниях: гражданские активисты потребовали наладить работу службы оперативного реагирования 102, ликвидировать заборы вокруг органов внутренних дел и рассмотреть вопрос об адаптации и ресоциализации выпущенных по амнистии заключенных, которые могут создать дополнительные риски ухудшения ситуации с общественной безопасностью.
Анна Коробейщикова, глава общественного фонда «Содействие тюремной реформе в Казахстане», предложила немедленно озаботиться созданием адаптационных и реабилитационных центров для бывших осужденных с обязательной возможностью занятости для них. Руководитель общественного фонда «Нұрлы бағдар» Роза Бекеева в свою очередь обратила внимание на необходимость передачи службы пробации от МВД в ведомство другого гражданского госоргана или в конкурентную среду.
Рустем Мустафин, заместитель генерального директора Красного Полумесяца в Казахстане, считает, что и полицейских, и бойцов Национальной гвардии, патрулирующих улицы Алматы, необходимо обучить приемам оказания первой медицинской помощи, а также увеличить продолжительность патрулирования улиц - особенно в темное время и возле увеселительных заведений.
Член общественного совета, учредитель общественного центра по изучению проблем терроризма и экстремизма, Какимжан Бишманов предложил ссадить полицейских с автомобилей и вернуть на улицы пешие патрули и стационарные посты. Его коллега Толеутай Жаббаров и вовсе считает, что в настоящих условиях требуется воссоздать по советскому опыту народные дружины, которые будут следить за общественным порядком в том или ином районе в зависимости от места проживания.
Кроме этого, на общественных слушаниях прозвучали предложения о том, чтобы пересмотреть систему подготовки полицейских (например, предусмотреть для них по примеру медиков дуальное образование), лишить МВД несвойственных ему функций, обеспечить министерство внутренних дел качественной внешней экспертизой, активизировать борьбу с коррупцией в верхних эшелонах МВД, ужесточить уголовное законодательство.
Член общественного совета, ответственный за сбор рекомендаций по реформе МВД, Ерлан Смайлов после завершения общественных слушаний заверил, что поступающие к нему предложения от общественности прежде чем поступят в парламент пройдут через жесткое экспертное «сито».
На слушаниях также стало известно, что в ближайшее время общественный совет планирует встретиться с представителями управления здравоохранения города с тем, чтобы задать уполномоченным лицам вопросы, возникшие после убийства в центре города олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дениса Тена.
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