Общественный совет Алматы намерен создать рабочую группу в мажилисе по реформе МВД

К началу нового политического сезона общественный совет Алматы намерен предоставить перечень рекомендаций по реформированию министерства внутренних дел в парламент и инициировать создание специальной рабочей группы по этому вопросу. Члены совета надеются, что до конца года соответствующий законопроект будет принят.

«Собираемся сейчас по горячим следам собрать предложения, составить список рекомендаций, передать их в центральные государственные органы и к 1 сентября выйти на создание совместной рабочей группы в парламенте, в мажилисе с участием НПО, с участием экспертов, которые уже были привлечены к реформе МВД, представителей гражданского общества Алматы», - рассказал о планах общественного совета аналитик Марат Шибутов на состоявшихся в университете «Туран» общественных слушаниях.

Он выразил надежду на то, что до конца 2018 года соответствующий законопроект будет рассмотрен и принят депутатами с тем, чтобы с начала 2019 года проект по реформированию правоохранительных органов в качестве пилотного стартовал в Алматы.

Ирина Медникова и Асет Наурызбаев, представители инициативной группы горожан «Требуем реформу МВД», рассказали, что на прошедшем 24 июля заседании группы было собрано 63 предложения, три из которых они озвучили на слушаниях: гражданские активисты потребовали наладить работу службы оперативного реагирования 102, ликвидировать заборы вокруг органов внутренних дел и рассмотреть вопрос об адаптации и ресоциализации выпущенных по амнистии заключенных, которые могут создать дополнительные риски ухудшения ситуации с общественной безопасностью.

Анна Коробейщикова, глава общественного фонда «Содействие тюремной реформе в Казахстане», предложила немедленно озаботиться созданием адаптационных и реабилитационных центров для бывших осужденных с обязательной возможностью занятости для них. Руководитель общественного фонда «Нұрлы бағдар» Роза Бекеева в свою очередь обратила внимание на необходимость передачи службы пробации от МВД в ведомство другого гражданского госоргана или в конкурентную среду.

Рустем Мустафин, заместитель генерального директора Красного Полумесяца в Казахстане, считает, что и полицейских, и бойцов Национальной гвардии, патрулирующих улицы Алматы, необходимо обучить приемам оказания первой медицинской помощи, а также увеличить продолжительность патрулирования улиц - особенно в темное время и возле увеселительных заведений.

Член общественного совета, учредитель общественного центра по изучению проблем терроризма и экстремизма, Какимжан Бишманов предложил ссадить полицейских с автомобилей и вернуть на улицы пешие патрули и стационарные посты. Его коллега Толеутай Жаббаров и вовсе считает, что в настоящих условиях требуется воссоздать по советскому опыту народные дружины, которые будут следить за общественным порядком в том или ином районе в зависимости от места проживания.

Кроме этого, на общественных слушаниях прозвучали предложения о том, чтобы пересмотреть систему подготовки полицейских (например, предусмотреть для них по примеру медиков дуальное образование), лишить МВД несвойственных ему функций, обеспечить министерство внутренних дел качественной внешней экспертизой, активизировать борьбу с коррупцией в верхних эшелонах МВД, ужесточить уголовное законодательство.

Член общественного совета, ответственный за сбор рекомендаций по реформе МВД, Ерлан Смайлов после завершения общественных слушаний заверил, что поступающие к нему предложения от общественности прежде чем поступят в парламент пройдут через жесткое экспертное «сито».

На слушаниях также стало известно, что в ближайшее время общественный совет планирует встретиться с представителями управления здравоохранения города с тем, чтобы задать уполномоченным лицам вопросы, возникшие после убийства в центре города олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дениса Тена.