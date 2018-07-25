​Полицейские и нацгвардия провели рейд по трём авторынкам Алматы

В среду утром полицейские и военнослужащие Национальной гвардии организовали рейд на три авторынка Алматы, одним из которых был «Жибек Жолы». В оперативном мероприятии было задействовано порядка 2000 человек, сообщает МИА «Казинформ».

«Проверяются граждане, находящиеся на рынке, как из числа покупателей, так и продавцов. Проверяется их личность, среди них много лиц, приехавших из других государств. Будут применены меры к лицам, нарушившим миграционное законодательство. Также проверяется их причастность к совершению других преступлений. Эта локальная отработка будет проводиться вплоть до 29 июля», - рассказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Организаторы рейда также проверяют наличие у продавцов лицензии на торговлю автозапчастями и отсутствие задолженности по налогам. Сами продавцы рынка отрицают, что скупают или торгуют краденными запчастями. Автозапчасти, по словам продавцов, они покупают на складе, в таком состоянии, в каком они лежат на прилавках.

Директор рынка Агзам Ибрагимов рассказал, что с теми, кто скупает краденные запчасти, будет расторгнут договор: «Мы развесили везде указатели — с тем, кто скупает ворованные запчасти, мы расторгаем договоры, когда ловим. С прошлого года такая практика, потому что воровство кругом, у меня тоже украли зеркала. Люди жалуются, кто-то приходит, может найти свои зеркала. Жалуются - мы опечатываем контейнеры. Но такого не было. У нас около 400 контейнеров, которые подают б/у товары. Всего 1600 контейнеров».

Итоги рейда будут подведены после 29 июля, однако агентство сообщает о наличии промежуточных. У некоторых продавцов нет документов, подтверждающих легальность товара. Объясняют они это тем, что хозяева торговых точек уехали за товаром в другой город или страну. Помимо этого правоохранительные органы установили ряд торговых точек, где трудились несовершеннолетние. В отношении их родителей будут составлены административные протоколы, оштрафуют и тех людей, которые привлекли и незаконно эксплуатировали их труд.

Между тем в понедельник во время заседания общественного совета Алматы заместитель начальника ДВД города Газиз Нуркаев заявлял, что у полицейских нет правовых оснований проверять авторынки. Это может происходить только при наличии конкретных показаний подозреваемого о том, что он сбыл краденое имущество именно в этом месте.