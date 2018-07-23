В ДВД объясняют, почему не проверяют авторынки Алматы

У сотрудников департамента внутренних дел города Алматы нет правовых оснований проверять авторынки без наличия конкретных показаний подозреваемого о том, что он сбыл краденое имущество именно там, рассказал на заседании общественного совета Алматы заместитель начальника ДВД Газиз Нуркаев.

В первую очередь Нуркаев подчеркнул, что «ДВД не занимается проверкой торговых объектов», напомнив о том, как усложнилась эта процедура после введения моратория на проверки малого и среднего бизнеса. Следом он рассказал о специфике следственной работы в случае краж автомобильных запчастей: «Чтобы поехать и проверить такой-то рынок или изъять вещественные доказательства, у нас должны быть конкретные показания подозреваемого о том, что он здесь был. Просто если у нас нет показаний о том, что преступник сбыл (краденое - V) в тот или иной бутик, торговый дом или рынок, соответственно, у нас нет правовых оснований туда с проверкой прийти».

Замначальника ДВД предпочел не комментировать вопрос о том, были ли в случае убийства Дениса Тена проведены все необходимые оперативные действия на авторынках города, сославшись на тайну следствия. «Открытый судебный процесс по этому делу расставит все точки», - лишь отметил он.

Нуркаев поспешил проинформировать присутствующих о текущем состоянии преступности в городе. Он отметил, что в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество общеуголовных преступлений снизилось на 11,8%, раскрываемость в 2018 году составила 30,5%. Он не стал скрывать, что в структуре преступлений превалируют кражи чужого имущества, хотя и их число в наступившем году снизилось на 1,5% - особенно заметно, по его словам, снижение количества квартирных краж (-31%) и краж сотовых телефонов (-14%).

«Общеуголовная раскрываемость краж составила 22,6% - в текущем полугодии улучшено по сравнению с прошлым годом на 1,5%. Да, я понимаю, что 22,6% - это два преступления из десяти. Много работы нам предстоит в этом направлении», - заметил Нуркаев.

Он объяснил, что в связи со сказанным его лично очень беспокоит вопрос привлечения к ответственности лиц, совершивших умышленные преступления, и продолжающаяся гуманизация уголовного законодательства.

«Мое сугубо личное мнение, пусть оно и входит в разрез с проводимой политикой, но я считаю, что за умышленное преступление необходимо ужесточить законодательство. Особенно касается краж. Особенно тех лиц, которые совершают неоднократно… Если в старом законодательстве у нас существовала статья 175 часть 3, где два и более раз привлеченный уже признавался рецидивистом, к сожалению, в новом законодательстве такого нет», - посетовал высокопоставленный полицейский.

Он добавил, что в отношении ответственности за мелкие кражи ДВД города уже сформулировал конкретные предложения: «Ввиду того, что отсутствует уголовная ответственность за покушение на мелкую кражу, человек уходит от ответственности. В этом вопросе мы вносили конкретные предложения о том, чтобы мелкие кражи обратно перевели в разряд административных правонарушений, чтобы лица все привлекались».

Председатель общественного совета, ректор университета «Туран» Рахман Алшанов возмутился выступлением Нуркаева: «Впечатление такое, что ДВД города не встревожено этим положением вещей. Не видно мобилизованности департамента внутренних дел для того, чтобы кардинально пересмотреть свою работу, внести серьезные коррективы в свою деятельность. Сейчас мы просто ошарашены таким спокойным отношением…».

Глава совета не оценил и попыток замначальника ДВД объяснить рост преступности тенденцией к гуманизации уголовного законодательства: «Зачем ссылаться на гуманизацию? Если вы каждый раз будете привлекать (преступника - V), я думаю, он будет остерегаться, так?»

После выступления Нуркаева Алшанов продемонстрировал собравшимся официальное письмо на имя Генерального прокурора Кайрата Кожамжарова, председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова, председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева, министра внутренних дел Калмуханбета Касымова с предложением рассмотреть вопрос о служебном соответствии руководства ДВД города Алматы.