В этом, по словам официального представителя ведомства, помогла специальная израильская программа
​В ДВД Алматы заявили, что проблема дозвона в 102 «отпала ещё полгода назад»
Фото с сайта Inform.kz

Официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек рассказала, что проблема с дозвоном до службы «102» «отпала ещё полгода назад» после покупки специальной израильской программы. Случаи недозвона, по её словам, обычно наблюдаются в час пик, однако гражданам в это время не стоит сбрасывать звонок, сообщает МИА «Казинформ».

«Эта проблема (с «недозвоном» - прим. редакции) отпала у нас полгода назад. Была закуплена израильская программа, которая позволяет старшему смены в реальном времени видеть на большом проекционном мониторе, сколько звонков «висят» на линии, сколько человек не могут дозвониться», - рассказала журналистам Салтанат Азирбек.

По ее словам, благодаря этому существенно увеличивается поток приема звонков. На суточное дежурство ежедневно заступают 10 операторов «102».

«Моменты «недозвона» на «102» обычно наблюдаются в час пик. Это автоматизированная телефонная линия, человеческий фактор полностью исключен. К примеру, если я звоню на 102, туда идут гудки, если занято, то непрерывистых гудков нет. Идут гудки, а это значит, что все операторы заняты, и как только человек сбрасывает звонок и думает, что перезвонит, он автоматически с этой очереди выпадает», - сказала она.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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