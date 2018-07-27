Генсек ООН сообщил о дефиците наличных в бюджете организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в письме своим подчиненным сообщил, что отсрочки при выплате взносов в бюджет ООН могут привести к дефициту наличных средств. О данной ситуации он также известил представителей стран-членов ООН, сообщают Ведомости .

«В основном из-за отсроченных взносов государств-членов в регулярный бюджет этот новый дефицит наличных средств отличается от тех, что мы наблюдали ранее», – сообщает Гуттериш. Генсек ООН отмечает, что бюджет организации еще никогда не получал так мало денег в это время года. Антониу Гуттериш призвал членов ООН выплачивать свои взносы полностью и вовремя, т.к. финансовые риски связаны с исполнением мандатов и репутацией всемирной организации.

В конце июня 2018 года сумма взносов, выплаченных государствами-членами, составляла около $1,49 млрд, годом ранее сумма превышала $1,70 млрд. Размер невыплаченных взносов за 2018 год составляет примерно $810 млн. Эту сумму должно выплатить 81 государство. Размеры взносов определяются, исходя из платежеспособности стран.