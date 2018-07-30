Банком кастодианом и корреспондентом по операциям с денежными средствами выступит Citibank
​Государственные ценные бумаги Казахстана включены в систему Clearstream
Фото Жанары Каримовой

Национальный банк Казахстана сообщил о включении государственных ценных бумаг Казахстана в список расчётной системы Clearstream. Регулятор отмечает, что это углубит интеграцию страны с международными финансовыми рынками и обеспечит приток дополнительных портфельных инвестиций, сообщает его пресс-служба.

«Возможность осуществления расчетов по государственным ценным бумагам Республики Казахстан через систему Clearstream подразумевает упрощение доступа международных инвесторов на казахстанский фондовый рынок. Реализация проекта является новым этапом в развитии финансового рынка в Казахстане», - прокомментировала директор департамента монетарных операций Алия Молдабекова.

Содиректор Clearstream Banking S.A Филип Браун, в свою очередь, отметил, что в рамках присоединения казахстанского рынка организация будет работать Citibank.

Clearstream — международный центральный депозитарий ценных бумаг со штаб-квартирой в Люксембурге, который входит в группу Deutsche Börse Group. Clearstream является поставщиком пост-трейдинговых услуг на рынке еврооблигаций, а также услуг по ценным бумагам на 57 рынках по всему миру. Clearstream является первым международным депозитарием ценных бумаг, открывающим канал доступа в Казахстане.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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