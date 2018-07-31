Казахстан и Палестина намерены расширять двустороннее сотрудничество

Во вторник глава МИД Палестины Рияд аль-Мальки провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым в Астане. Стороны договорились усилить сотрудничество во многих сферах, включая туризм, медицину и сельское хозяйство.

«Для нас сегодняшняя встреча является возможностью еще больше расширить наши двусторонние отношения», - сказал по итогам встречи аль-Мальки. «Мы сегодня видим потребность работать больше в сфере туризма, сельского хозяйства, здравоохранения, медицины, культуры и по вопросам безопасности, а также по ряду других сфер и секторов».

Министр иностранных дел Казахстана в свою очередь отметил, что Казахстан придает важное значение развитию двусторонних отношений с Палестиной. «Республика Казахстан, будучи убеждённой в том, что урегулирование палестинской проблемы является необходимым условием для установления долгосрочного мира и стабильности на Ближнем Востоке, признает Палестину в качестве независимого государства и последовательно выступает за ее полноправное членство в международном сообществе», - сказал Абдрахманов, отметив, что Казахстан «будет и впредь поощрять мирные устремления дружественной Палестины».

По итогам переговоров стороны подписали меморандум о политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Палестины, а также меморандум, касающийся торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.