Евросоюз расширил санкции в отношении России

Евросоюз рассширил санкции в отношении России. Они были введены против компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста, сообщают Ведомости .

В частности, в европейский санкционный список с 31 июля включены компании российского бизнесмена Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест». Ранее они уже были включены в санкционный список США. Первая компания была генподрядчиком строительства моста, вторая – основным субподрядчиком.

Санкции также введены в отношении АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» (проектировал Крымский мост), АО «Судостроительный завод «Залив» (получил контракт на строительство железнодорожных конструкций для подходов к мосту), ООО « Стройгазмонтаж-мост» (осуществляет управление проектом строительства моста) и АО «ВАД» (строило дороги и автоподходы к мосту).

«В рамках европейской политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя [Европейский] совет рассматривает строительство моста через Керченский пролив как очередное действие, подрывающее территориальную целостность и суверенитет Украины», – объяснили решение в ЕС.

Брюссель считает строительство и официальное открытие моста «ключевыми символическими шагами» по закреплению контроля России над полуостровом и его дальнейшей изоляции от Украины.

Крымский мост – один из крупнейших в России, его протяженность – 19 км. Автодорожная часть объекта стоимостью 227,9 млрд руб. была построена и введена в эксплуатацию за два года, с опережением графика на полгода. Движение по нему было открыто 15 мая этого года. Сейчас по мосту разрешается проезд только легковым автомобилям и автобусам. Осенью этого года разрешат движение и грузовым автомобилям. Максимальная разрешенная скорость движения по мосту составляет 90 км/ч. В 2019 году по Крымскому мосту запустят движение поездов.