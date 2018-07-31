Нацбанк потребовал от банков прекратить взимать комиссии за ведение кредитных счетов

Во время проверки выполнения банковского законодательства, Национальный банк выявил случаи, когда финансовые институты указывали в договорах и взимали комиссии за ведение ссудного счёта. Регулятор заявил, что подобные действия со стороны банков - неправомерны, говорится в распространённом сообщении.

Согласно сообщению Нацбанка, с 2011 года закон о банках обязал их указывать в договорах займа полный перечень комиссий и их размеры. Вместе с этим он ввёл запрет на одностороннее введение новых видов комиссий банком в рамках заключенного договора. При этом законодательство не устанавливало какие-либо ограничения по перечню и наименованиям комиссий при выдаче займа.

В соответствии со статьёй 27 закона о платежах банковскими счетами не являются те, по которым не производятся операции, указанные в данной статье. Вместе с этим к ним не относятся операции, отражающие позиции бухгалтерского учёта в банке или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, лицевые счета (субпозиции), являющиеся компонентами балансового счета, в том числе ссудные счета.

«Из вышеизложенного следует - комиссии за ведение ссудных счетов не является комиссией, связанной с оказанием банковских услуг. Национальным Банком совместно с заинтересованными государственными органами была проведена работа по оценке правомерности практики взимания КВСС. По итогам данной работы действия банков по взиманию с заемщиков КВСС были расценены как неправомерные», - заявили в Нацбанке.

Согласно сообщению, регулятор уже направил письма в банки с требованием прекратить взымание этой комиссии. В них Нацбанк объяснил, что оставляет за собой право применить меры воздействия, предусмотренные законодательством Казахстана: «Национальным банком были применены ограниченные меры воздействия в виде предписания прекратить взимание комиссии по действующим договорам банковского займа».