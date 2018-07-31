Регулятор, ссылаясь на банковское законодательство, назвал эту практику неправомерной
Нацбанк потребовал от банков прекратить взимать комиссии за ведение кредитных счетов
Фото Жанары Каримовой

Во время проверки выполнения банковского законодательства, Национальный банк выявил случаи, когда финансовые институты указывали в договорах и взимали комиссии за ведение ссудного счёта. Регулятор заявил, что подобные действия со стороны банков - неправомерны, говорится в распространённом сообщении.

Согласно сообщению Нацбанка, с 2011 года закон о банках обязал их указывать в договорах займа полный перечень комиссий и их размеры. Вместе с этим он ввёл запрет на одностороннее введение новых видов комиссий банком в рамках заключенного договора. При этом законодательство не устанавливало какие-либо ограничения по перечню и наименованиям комиссий при выдаче займа.

В соответствии со статьёй 27 закона о платежах банковскими счетами не являются те, по которым не производятся операции, указанные в данной статье. Вместе с этим к ним не относятся операции, отражающие позиции бухгалтерского учёта в банке или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, лицевые счета (субпозиции), являющиеся компонентами балансового счета, в том числе ссудные счета.

«Из вышеизложенного следует - комиссии за ведение ссудных счетов не является комиссией, связанной с оказанием банковских услуг. Национальным Банком совместно с заинтересованными государственными органами была проведена работа по оценке правомерности практики взимания КВСС. По итогам данной работы действия банков по взиманию с заемщиков КВСС были расценены как неправомерные», - заявили в Нацбанке.

Согласно сообщению, регулятор уже направил письма в банки с требованием прекратить взымание этой комиссии. В них Нацбанк объяснил, что оставляет за собой право применить меры воздействия, предусмотренные законодательством Казахстана: «Национальным банком были применены ограниченные меры воздействия в виде предписания прекратить взимание комиссии по действующим договорам банковского займа».

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