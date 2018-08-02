Новое название острова призвано отразить традиции и историю острова
Власти Чили хотят переименовать Остров Пасхи
фото Sapiens.org

Президент Чили Себастьян Пиньера подписал указ, ускоряющий процесс рассмотрения законопроекта о переименовании Острова Пасхи в Рапа-Нуи, сообщает агентство ТАСС.

«Мы придали чрезвычайную срочность законопроекту, который подготовила какое-то время назад группа депутатов, чтобы внести изменения в конституцию Чили и переименовать остров, который будет называться не Остров Пасхи, как сейчас, а Рапа-Нуи - Остров Пасхи», – сообщил Себастьян Пиньера. Президент отметил, что таким образом название острова будет «отражать его тысячелетнюю историю и поразительные традиции».

Заявление Пиньеры было приурочено к вступлению в силу новых правил посещения острова, направленных на защиту хрупкой местной экосистемы. Согласно новым нормам, туристы смогут находиться на его территории не более 30 дней. Остров Пасхи, известный расположенными на нем каменными статуями моаи, находится в Тихом океане в 3,7 тыс. км от берега континентальной части Чили. В 1995 году созданный на территории национальный парк был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Полиция назвала имя третьего подозреваемого по делу убийства Дениса Тена
Новости
Сильные дожди обещают синоптики на выходных в нескольких регионах
Новости
​Тренер Дениса Тена объявил о завершении карьеры
Новости
Три человека задержаны по делу об убийстве Дениса Тена
Новости
Казахстан и Россия отказались от соглашения по углю
Новости
Осужденные за тяжкие преступления не выйдут на свободу в связи с гуманизацией законодательства – Генпрокуратура