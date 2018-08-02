Власти Чили хотят переименовать Остров Пасхи

«Мы придали чрезвычайную срочность законопроекту, который подготовила какое-то время назад группа депутатов, чтобы внести изменения в конституцию Чили и переименовать остров, который будет называться не Остров Пасхи, как сейчас, а Рапа-Нуи - Остров Пасхи», – сообщил Себастьян Пиньера. Президент отметил, что таким образом название острова будет «отражать его тысячелетнюю историю и поразительные традиции».

Заявление Пиньеры было приурочено к вступлению в силу новых правил посещения острова, направленных на защиту хрупкой местной экосистемы. Согласно новым нормам, туристы смогут находиться на его территории не более 30 дней. Остров Пасхи, известный расположенными на нем каменными статуями моаи, находится в Тихом океане в 3,7 тыс. км от берега континентальной части Чили. В 1995 году созданный на территории национальный парк был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.