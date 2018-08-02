​Тенге ослаб до 349,44 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 349,44 тенге, показав рост на 1,52 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $68,35 млн., показав снижение на $5,15 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

Тенге приближается к минимальным значениями августа 2016 года, когда он торговался в коридоре 352-349 за доллар при стоимости барреля нефти марки Brent в $50-52. За последние 10 дней тенге ослаб на 1,2%, нефтяные котировки за неделю потеряли 3,5% стоимости, а российский рубль укрепился почти на 1%.

На 11:50 по времени Астаны октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $72,57 за баррель. Как писал Reuters, котировки ускорили снижение в среду вечером на фоне роста запасов сырья в США, а также замедления темпов роста глобальной экономики, спровоцированного торговым конфликтом США и Китая.

Рубль завершил торговую сессию среды небольшим снижением по отношению к доллару из-за утренней негативной динамики валют развивающихся рынков. Активность инвесторов также сдерживали ожидания итогов заседания ФРС, свежих данных о рынке труда США и новых параметров покупки валюты российским Минфином.