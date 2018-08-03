«Самрук-Казына» будет концентрироваться на инвестициях за рубежом

Фонд «Самрук-Казына» меняет свою стратегию развития и сконцентрирует свои инвестиции за рубежом. Как объяснила в пятницу в ходе брифинга в правительстве управляющий директор по стратегическому развитию фонда Балжит Каур Гревал Джасвант Сингх, это делается для того, чтобы сохранить благосостояние для последующих поколений.

«Ранее мандат (который был у - V) фонда - это создание благосостояния. В рамках новой стратегии у нас сейчас будет двойная роль: прежде всего – это создание благосостояния Казахстана и сохранение благосостояния для последующих поколений. Это значит, что мы будем концентрироваться на финансовых инвестициях за границей, что будет связано, конечно же, с внутренними отраслями промышленности в Казахстане», - сообщила Сингх.

По ее словам, фонд будет диверсифицировать свой баланс и затем обеспечивать поток финансовых средств в Казахстан, «при этом сглаживая нестабильности в Казахстане». Кроме того, здесь будут увеличивать объемы дивидендов, выплачиваемых акционерами компанией и «сохранять благосостояние для будущих поколений».

«Этот мандат фонда будущих поколений схож с теми мандатами, которые осуществляют прочие мировые фонды национального благосостояния», - заверила управляющий директор.

Отвечая на вопрос, почему бы не вкладывать средства в экономику Казахстана, она объяснила: «Казахстан остается основным приоритетом для «Самрук-Казына», этот мандат у нас будет постоянным. Мы просто диверсифицируем наши потоки доходов и часть наших инвестиций, поэтому будет за границей. Вы помните нашу стратегию 2050, 2025. Конечно же, диверсификация национальной экономики является ключевым приоритетом для нас. Таким образом, мы поможем вернуть средства в отрасли промышленности экономики Казахстана в целом».