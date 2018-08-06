Опубликован список обладателей государственных грантов

Список студентов, получивших образовательные гранты в 2018 году, опубликован на сайте газеты Казахстанская правда . В этом году в конкурсе принимали участие 75 430 человек, 60 327 из которых на программы с казахским языком обучения, 14 810 - с русским, 293 - с английским, сообщает МИА «Казинформ» .

Как сообщили в министерстве образования, в этом году увеличен объем госзаказа на 20 тыс. грантов, из них 11 тыс. направлены на технические специальности, в том числе на подготовку специалистов в области информационных технологий, робототехники и нанотехнологий. На другие же специальности было выделено 5 тыс. грантов. На подготовку магистров было направлено 3 тыс. государственных грантов, а на подготовку докторов PhD – 1 тыс. Общее количество образовательных грантов на высшее образование составило 53 594.

Всего на технические и технологические специальности было выделено 24 737 грантов, 9 499 – на педагогические, 2 785 грантов – на сельскохозяйственные и ветеринарные специальности, 2 700 грантов – на медицинские, 1 450 – на гуманитарные, 100 – на правовые, 300 –на искусства, 1 780 – на социальные науки, экономику и бизнес, 3 246 – на специальности естественных наук, 2 330 – на специальности в сфере услуг, а также 500 грантов на специальности военного дела и безопасности.