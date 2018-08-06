В Караганде осудили сотрудников колонии, которые до смерти пытали одного из заключенных

В Караганде закончился суд над заключенными и сотрудниками колонии АК-159/6, которые до смерти пытали одного из осуждённых. Они были лишены свободы на срок от 7 до 10 лет, сообщает агентство КазТАГ .

10 марта 2017 года на территории учреждения АК-159/6 один из осужденных Валерий Чупин оскорбил учителя английского языка. По версии следствия, на следующий день сотрудник колонии Зарецкий вызвал Чупина в свой служебный кабинет для разбирательства, а вслед за ним завхоза 2-го отряда - осужденного Кирбаева, которому он дал указание наказать Чупина за недостойное поведение на уроке. После группа из 6 осужденных подвергла Чупина пыткам, включая удушение и применение электротока, удары палками и механическое повреждение внутренних органов.

Мужчина в экстренном порядке был доставлен в центральную городскую больницу Шахтинска, где его прооперировали. Однако на следующий день медики констатировали его смерть, которая наступила от травматического повреждения прямой кишки и интоксикации организма.

«Приговором Шахтинского городского суда Баурбек Шотаев, Виталий Зарецкий признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьями 28 части 3 (об определении вида соучастников уголовного правонарушения) - 146 части 3 Уголовного кодекса (пытки, повлекшие к тяжкому вреду для здоровья или смерти потерпевшего по неосторожности). Тимур Кирбаев, Николай Тюков, Максим Коваль, Евгений Флотский, Дмитрий Крушинский и Куанышбек Жарасбаев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьёй 146 частью 3 Уголовного кодекса (пытки, повлекшие к тяжкому вреду для здоровья или смерти потерпевшего по неосторожности)», - сообщили в пресс-службе Шахтинского городского суда в понедельник.

Шотаев, помощник начальника АК-159/6 и Зарецкий, оперуполномоченный оперативного отдела, получили по 7 лет лишения свободы с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Осужденный второго отряда Кирбаев получил 10 лет лишения свободы, а другим подсудимым дали по 8 лет лишения свободы, с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Также суд вынес частное постановление по данному уголовному делу, в котором говорится: «Довести до сведения начальника департамента внутренних дел по Карагандинской области, департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и прокурора Карагандинской области о грубых нарушениях норм уголовно-процессуального законодательства, допущенных органами следствия при производстве досудебного расследования по данному уголовному делу, а также конституционных прав граждан, для недопущения подобных нарушений впредь и принятия соответствующих мер реагирования».