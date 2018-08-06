​Тенге торгуется ниже 349 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в понедельник составил 348,89 тенге, показав снижение на 0,92 тенге относительно результатов утренней сессии в пятницу.

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $44,6 млн., показав снижение на $27,2 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:25 по времени Астаны октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $73,32 за баррель. Как пишет Reuters, котировки начали расти в понедельник на фоне неожиданного падения добычи нефти в Саудовской Аравии за прошлый месяц. В июле её объём сократился на 200 тыс. баррелей до 10,29 млн. баррелей в день. До этого страна, напротив, заявляла о желании нарастить производство сырья.

Рубль немного подорожал к доллару в конце прошлой недели после публикации неоднозначной трудовой статистики США. Его дневное укрепление происходило и на фоне восстановления валют развивающихся рынков, которое, впрочем, сдерживалось рисками усиления американских санкций против России.

Давление на сырьевые и развивающиеся валюты с середины прошлой недели оказывал новый виток торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Он начался после того, как в США появились очередные планы повышения пошлин на импорт китайских товаров, а Пекин подтвердил готовность ответить контрмерами.